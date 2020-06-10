فرعي الأجسام بطرابلس يجهز لبطولة عبر الإنترنت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 10 يونيو 2020, 10:29 مساء
أبطال ليبيا في بناء الأجسام. (إنترنت)

بدأ الاتحاد الفرعي للأجسام بطرابلس، في التجهيز لإقامة بطولة عبر الإنترنت، موضحًا عبر حسابه على «فيسبوك» أن البطولة تأتي في ظل الظروف التي تمر بها عاصمتنا طرابلس، والعالم أجمع بسبب انتشار فيروس كورونا.

بالإضافة إلى توقف النشاط الرياضي في أغلب الصالات الرياضية وتعذر إقامة بطولات رسمية في الوقت الحالي، وللمحافظة على لياقة اللاعبين ورشاقتهم.

وقال الاتحاد، إنه سيتم انطلاق بطولة استعراضية مفتوحة عن طريق الإنترنت وكل رياضي يرغب في المشاركة، يرسل على بريد الصفحة بشريط  فيديو من منزله لمدة دقيقة يبدأ في التعريف بنفسه ويستعرض الأوضاع الإجبارية للعبة.

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