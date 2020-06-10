النجم الساحلي التونسي يجدد عقد «إيتو» الليبي

مهند عيسى «إيتو» (أرشيفية : الإنترنت)

اجتمع رئيس نادي النجم الساحلي التونسي رضا شرف الدين، الأحد الماضي، مع اللاعب الدولي الليبي مهند عيسى الشهير بـ«إيتو».

وتم خلال الاجتماع التأكيد على تجديد العقد من قبل إدارة النادي واللاعب الليبي إيتو لموسم آخر.

أكد رضا شرف الدين، رئيس النجم الساحلي التونسي، تجديد الثقة في الدولي الليبي مهند عيسى الشهير بـ«إيتو» لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وكان إيتو انضم في شهر أغسطس الماضي لصفوف النجم الساحلي لمدة ثلاثة مواسم قادما من فريق رفيق الليبي.

ولعب الدولي الليبي البالغ من العمر 25 عاما لعديد من الفرق، منها فرق صرمان وأولمبي الزاوية والأهلي طرابلس.

وقد شارك إيتو أمس الثلاثاء في تدريبات الفريق استعدادا لاستئناف البطولة التونسية.

مهند عيسى «إيتو» (أرشيفية : الإنترنت)