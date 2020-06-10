النجم الساحلي التونسي يجدد عقد «إيتو» الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 10 يونيو 2020, 04:02 مساء
مهند عيسى «إيتو» (أرشيفية : الإنترنت)

اجتمع رئيس نادي النجم الساحلي التونسي رضا شرف الدين، الأحد الماضي، مع اللاعب الدولي الليبي مهند عيسى الشهير بـ«إيتو».

وتم خلال الاجتماع التأكيد على تجديد العقد من قبل إدارة النادي واللاعب الليبي إيتو لموسم آخر.

أكد رضا شرف الدين، رئيس النجم الساحلي التونسي، تجديد الثقة في الدولي الليبي مهند عيسى الشهير بـ«إيتو» لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وكان إيتو انضم في شهر أغسطس الماضي لصفوف النجم الساحلي لمدة ثلاثة مواسم قادما من فريق رفيق الليبي.

ولعب الدولي الليبي البالغ من العمر 25 عاما لعديد من الفرق، منها فرق صرمان وأولمبي الزاوية والأهلي طرابلس.

وقد شارك إيتو أمس الثلاثاء في تدريبات الفريق استعدادا لاستئناف البطولة التونسية.

مهند عيسى «إيتو» (أرشيفية : الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأميركيون يلقون النظرة الأخيرة على جثمان فلويد ويودعونه في جنازة مهيبة (فيديو)
دولى
جونسون للمحتجين في بريطانيا على مقتل فلويد: «إني أسمعكم»
دولى
ترامب يلمح إلى «حادث ملفّق» تعليقا على سقوط متظاهر مسن دفعه شرطيان (فيديو)
دولى
بوتين وميركل يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار وإطلاق المفاوضات الليبية
ليبيا
رويترز: السعودية تبحث فرض قيود وتخفيض عدد الحجاج بسبب كورونا
دولى
بعد تسجيل أعلى معدل إصابة.. تعرف على توزيع حالات «كورونا» الجديدة
ليبيا
مالطا ترضخ لتهديدات 425 مهاجرا قدموا من ليبيا لوحوا بتفجير عبوة غاز على السفينة
ليبيا
الغنوشي يدافع عن موقفه من الأزمة الليبية
ليبيا
روسيا وتركيا تؤكدان الالتزام بتهيئة الظروف للمصالحة بين الأطراف الليبية
ليبيا
إردوغان: مساعي السيطرة على سرت مستمرة مع أهميتها لوجود آبار النفط
ليبيا
باشاغا: رصدنا انتهاكات لحقوق الإنسان من بعض العناصر الأمنية
ليبيا
إردوغان وترامب يبحثان تطورات الأزمة الليبية هاتفيا
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«آي بي إم» تتوقف عن بيع برمجيات التعرف على الوجوه.. إليك السبب