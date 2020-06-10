اتحاد الطائرة الليبي الـ11 عربيا

جانب من منافسات سابقة في الطائرة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

كشف الاتحاد العربي للكرة الطائرة تصنيف الاتحادات العربية للعام 2019 بصدارة دولتي سلطنة عمان والبحرين للتصنيف برصيد 420 نقطة لكل منهما، وجاءت مصر ثالثا برصيد 390 نقطة، ورابعا قطر 290 نقطة، وفي الترتيب الخامس تساوت تونس واليمن برصيد 190 نقطة لكليهما.

جاءت سابعا السعودية 130، وثامنا الجزائر، وتاسعا العراق، وعاشرا لبنان، والحادي عشر ليبيا، و الثاني عشر والثالث عشر المغرب والكويت برصيد 50 نقطة لكل منهما، والرابع عشر فلسطين 40 نقطة، والخامس عشر الأردن 20 نقطة، والسادس عشر الإمارات 10 نقاط، وجاءت السودان وسورية في آخر الترتيب دون نقاط.

يذكر أن الاتحاد العربي للكرة الطائرة نظم الموسم الماضي خمس بطولات وهي: بطولة الناشئين شواطئ بعمان، والبطولة 15 لمنتخبات الناشئين بالأردن، والبطولة 18 لمنتخبات رجال شواطئ بعمان، والبطولة 37 للأندية رجال بتونس، والبطولة 20 للأندية سيدات مصر.

وحسب لائحة الاتحاد العربي للكرة الطائرة يمنح الفائز الأول في كل بطولة 100 نقطة، والثاني 90، والثالث 80، والرابع 70، والخامس 60، والسادس 50، والسابع 40، والثامن 30، والتاسع 20، والتاسع 10 نقاط.