«عربي الشطرنج» يجهز لبطولة المنتخبات العربية عبر الإنترنت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 10 يونيو 2020, 02:15 مساء
جانب من منافسات الشطرنج الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

كشف الاتحاد العربي للشطرنج أنه قرر استكمال جميع بطولاته عبر الإنترنت بنظام أون لاين، ومن ضمنها بطولة المنتخبات العربية وسيحدد موعد إقامتها في وقت لاحق.

يذكر أن اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للشطرنج قررت في اجتماعها العادي عبر الإنترنت برئاسة رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، استكمال البطولات العربية خلال العام 2020، عبر «أون لاين»، بسبب فيروس «كورونا».

كلفت اللجنة الفنية بالاتحاد تحديد مواعيد جميع البطولات، بما لا يتعارض مع البطولات الدولية والقارية، وأيضا البدء في تنظيم بطولة المنتخبات العربية «عن بُعد»، وإعداد اللوائح الخاصة بها وتعميمها على الاتحادات العربية، واقتراح الجوائز الخاصة بكل بطولة.

يشار إلى أن عربي الشطرنج نظم أخيرا بطولة العرب الفردية للشطرنج عبر الإنترنت، التي شهدت أكبر تجمع عربي للعبه بمشاركة 1300 لاعب ولاعبة من20 بلدا عربيا، وبلغت قيمة جوائزها 6000 دولار، وتوج ببطولتها الحاصل على لقب الأستاذ الدولي المصري باسم أمين.

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