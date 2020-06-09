الاتحاد المنستيري ينهي عقد الكوت

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 09 يونيو 2020, 03:23 مساء
المحترف الليبي المهدي الكوت (أرشيفية : الإنترنت)

أنهت ادارة نادي «الاتحاد المنستيري» عقد المحترف الليبي في صفوف الفريق اللاعب المهدي الكوت بالتراضي حسب إدارة النادي.

المهدي الكوت لاعب فريق «الأهلي طرابلس» ومنتخب الشباب أنقذ في الموسم الماضي فريق «الاتحاد المسنتيري» من الهبوط عندما سجل هدف الفوز على فريق «اتحاد بن قردان» في الدوري التونسي.

المهدي الكوت، وهو ابن عبد السلام الكوت لاعب «الأهلي طرابلس» والمنتخب السابق والمدير الإداري لمنتخب الشباب، الذي قال في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» إنه تم إنهاء عقد المهدي مع إدارة النادي بالتراضي وإن هناك عدة عروض أخرى للاعب من الدوري التونسي.

انهاء عقد المهدي تسبب في غضب جمهور احباء الاتحاد المنستيري التي طلبت عدم التفريط في اللاعب.

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