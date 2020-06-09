محاضرات في دورة إحصاء كرة السلة العربية

جانب من منافسات في كرة السلة (أرشيفية : الإنترنت)

يقيم الاتحاد العربي لكرة السلة محاضرات، غدًا الأربعاء، وتبدأ بالدورة التدريبية للأخصائيين العرب عبر الإنترنت التي يشرف عليها وينظمها الاتحاد العربي لكرة السلة وتتواصل لأربعة أيام بحسب ما جاء في صفحة الاتحاد العربي للسلة، ويتضمن برنامج الدورة محاضرات حول القواعد الفنية لعمل الإحصاءات يلقيها رئيس قسم الإحصاء وأهلية اللاعبين بالمكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة السلة في آسيا، اللبناني معروف مولود.

وتجرى المحاضرة الثانية بعنوان «استخدام برنامج الإحصائيات الخاص بالاتحاد الدولي»، أما المحاضرة الثالثة خاصة بكيفية تقطيع وتحليل المباريات وكيفية الاستفادة منها، ويلقيها مساعد مدرب منتخب مصر محمد سليم وأيضًا محاضرة عن شرح الطريقة النظرية لاحتساب محاولات الرمية والرباوند للمدرب التونسي عبدالسلام عزوز.

وتقام محاضرة في مقدمة الإحصاء في كرة السلة وشرح الدليل الإحصائي، يلقيها المدرب المغربي فؤاد الإدريسي ومحاضرة عن التقارير الفنية لبرنامج الإحصائيات للاتحاد الدولي وكيفية الاستفادة الفنية منها، ويلقيها المحاضر القائم بأعمال رئيس لجنة الإحصاء بالاتحاد البحريني علي الموسوي.