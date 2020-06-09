محاضرات في دورة إحصاء كرة السلة العربية

يقيم الاتحاد العربي لكرة السلة محاضرات، غدًا الأربعاء، وتبدأ بالدورة التدريبية للأخصائيين العرب عبر الإنترنت التي يشرف عليها وينظمها الاتحاد العربي لكرة السلة وتتواصل لأربعة أيام بحسب ما جاء في صفحة الاتحاد العربي للسلة، ويتضمن برنامج الدورة محاضرات حول القواعد الفنية لعمل الإحصاءات يلقيها رئيس قسم الإحصاء وأهلية اللاعبين بالمكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة السلة في آسيا، اللبناني معروف مولود.
وتجرى المحاضرة الثانية بعنوان «استخدام برنامج الإحصائيات الخاص بالاتحاد الدولي»، أما المحاضرة الثالثة خاصة بكيفية تقطيع وتحليل المباريات وكيفية الاستفادة منها، ويلقيها مساعد مدرب منتخب مصر محمد سليم وأيضًا محاضرة عن شرح الطريقة النظرية لاحتساب محاولات الرمية والرباوند للمدرب التونسي عبدالسلام عزوز.
وتقام محاضرة في مقدمة الإحصاء في كرة السلة وشرح الدليل الإحصائي، يلقيها المدرب المغربي فؤاد الإدريسي ومحاضرة عن التقارير الفنية لبرنامج الإحصائيات للاتحاد الدولي وكيفية الاستفادة الفنية منها، ويلقيها المحاضر القائم بأعمال رئيس لجنة الإحصاء بالاتحاد البحريني علي الموسوي.