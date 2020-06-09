فرعي الملاكمة ببنغازي يجهز لتأبين أبوفانة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 09 يونيو 2020, 03:18 مساء
الراحل سالم أبوفانة مع الأسطورة محمد علي كلاي (أرشيفية : الإنترنت)

قد الاتحاد الفرعي للملاكمة ببنغازي اجتماعًا عاديًا ناقش فيه جملة من الموضوعات من بينها التجهيز لإقامة احتفالية تأبين فقيد الرياضة والملاكمة الليبية الملاكم والحكم الدولي ورئيس الاتحاد الفرعي للملاكمة في سبعينات القرن الماضي الراحل سالم أبوفانة.

كما تمت الموافقة على إقامة دورة تحكيم في لعبة الملاكمة والتنسيق مع أمين لجنة الحكام العامة بشأن ترقية حكام درجة ثانية.

الراحل أبوفانة تقلد أيضًا عديد المناصب الرياضة محليًّا وعربيًّا ودوليًّا، من بينها رئاسة الاتحاد الفرعي لرياضة الملاكمة ببنغازي لعدة سنوات وعضو بالاتحادات الليبي والأفريقي والدولي للعبة، كما ترأس لجنة التحكيم الدولية في دورة مونتريال الدولية بكندا 1975.

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