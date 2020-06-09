اجتماع موسع للجنة الأزمة والطوارئ بالرياضة بسبها

عقدت لجنة الأزمة والطوارئ المكلفة من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة، اجتماعًا موسعًا بمقر فرعها بسبها.

وتضمن الاجتماع آلية انطلاق الحملة والتي تهدف إلى توزيع المواد الطبية والمطويات الإرشادية من خلال الاستهداف المباشر للمواطنين لمكافحة فيروس «كورونا».

وأوضح أحمد الزرقاني عضو اللجنة المكلفة بأن الفريق الذي تم تشكيله سيقوم بتوزيع مواد صحية وطبية على المواطنين مثل الكمامات والكحول والقفازات للمحافظة على صحتهم.

وذكر علي السميعي رئيس اللجنة الوطنية للعمل التطوعي أن الحملة ستستمر في كافة مناطق سبها لحين نفاذ الكمية، إضافة إلى إطلاق حملات توعوية وإرشادية بالمدينة.

يذكر أن اللجنة مكونه من حسين غيضان وسالم المغربي وفاضل صقر، بالإضافة للأخوة المذكورين أعلاه.

وقد باشرت القافلة الطبية منذ وصولها إلى سبها في حملات الدعم والتوعية الإرشادية للمواطنين بمدينة سبها وتوزيع مواد صحية وطبية على المواطنين مثل الكمامات والكحول والقفازات للمحافظة على صحتهم.

وتستمر الحملة لمدة ثلاثة أيام يتم خلالها تغطية جميع مناطق سبها حتى نافذة الكمية المرسلة لسبها حسب تصريح علي السمعي للوسط.