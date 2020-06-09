اتحاد الأجسام يطمئن على الحكم الدولي صالح الصويعي

اتحاد الأجسام يطمئن على الحكم الدولي صالح الصويعي. (إنترنت)

أجرى رئيس وأعضاء الاتحاد الليبي والمكتب التنفيذي لبناء الأجسام، زيارة إلى البطل الدولي والحكم الدولي صالح الصويعي؛ للاطمئنان على صحته بعد وعكة صحية تعرض لها في الآونة الأخيرة ودخل على إثراها أحد مستشفيات طرابلس.

وطمئن الحكم الدولي صالح الصويعي أعضاء الاتحاد بأنه بصحة جيدة هذه الأيام.

ويعد الحكم صالح الصويعي وهو أحد الخبرات الليبية في مجال التحكيم في لعبة بناء الأجسام، وشارك في عدة منافسات تحكيمية محليا وعربيا وأفريقيا.

وضم أعضاء الاتحاد في هذه الزيارة رئيس الاتحاد عادل القريو، والأمين العام أحمد سعيد وأمين الصندوق عادل البيباص وعضو الاتحاد صلاح الجمل وإبراهيم مادي رئيس الاتحاد الفرعي طرابلس وعدد من الأعضاء.