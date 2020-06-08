الخمسي: ظروف كرة القدم في ليبيا استثنائية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الإثنين 08 يونيو 2020, 06:56 مساء
مدير المنتخب الوطني لكرة القدم السابق عادل الخمسي (أرشيفية : الإنترنت)

أكد عادل الخمسي، المدير الإداري للمنتخب الليبي لكرة القدم السابق، أن ظروف كرة القدم في ليبيا استثنائية مقارنة بالعالم، لوجود ظروف يعرفها الجميع.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية لقناة «الوسط»، أن المنتخبات الليبية من سنوات تلعب خارج ليبيا بسبب الحظر المفروض وهو ما يتطلب مصاريف كبيرة، وأن كل ما يقدم لكرة القدم ماليًّا قليل في هذه الظروف. 

وقال إننا نطالب بتطوير اللعبة واتحاد الكرة لايملك مقرًّا باسمه، مؤكدًا أنه لا يدافع عنهم، ولكن هذا المنطق.

وأوضح أن الاهتمام في ليبيا يكون دائمًا بالمنتخب الأول ومتى يتدرب ويلعب، مشيرًا إلى أنه يجب الاهتمام بمسابقات الفئات السنية والدرجة الثانية والنشاط المدرسي ودوري الشركات لأن النشاط الرياضي مرتبط ببعضه، مؤكدًا أن الإعلام الرياضي يجب أن يتابع ويطرح هذه التساؤلات.

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