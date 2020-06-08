الملاكم الليبي الزناد في المركز 92 عالمياً والثالث أفريقياً

الملاكم الليبي عبد المالك الزناد (أرشيفية : الإنترنت)

احتل الملاكم الليبي المحترف، مالك الزناد، المركز 92 عالميًّا والثالث على مستوى أفريقيا، في تصنيف الاتحاد الدولي للملاكمة الذي صدر خلال اليومين الماضيين.

الملاكم الليبي الزناد المقيم حاليًا في بريطانيا، وفاز في 15 لقاء فاز في أربعة عشر منها بالضربة القاضية وواحد بجمع النقاط.

يشار إلى مالك الزناد يتواجد حاليًا في بريطانيا من أجل التدريب في أقوى الأندية هناك وتحت إشراف طاقم احترافي.

وكان أول نزال حقيقي بالنسبة له أمام لاعب مالطي وفاز عليه بالضربة القاضية، ثم عرضت عليه الجنسية المالطية ورفض ذلك.

ومن أبرز المواجهات التي فاز بها مالك تلك التي كانت على البطل البريطاني كوملز في عقر داره ومن أهم الألقاب كان حزام WBF إنترناشيونال.

وفوزه على الكاميروني تشامبا بالقاضية في ألمانيا في الجولة الثانية، وآخر مباراة له في مشواره الاحترافي، فوزه على منافسه الكولومبي جون كورتيز، في النزال الذي جرى بينهما في مالطا، محققًا 15 فوزًا متتاليًا.

وآخر نازال له فوزه بالضربة القاضية على الملاكم مايكل قازبيك من سلوفاكيا في الجولة الثانية بالضربة الفنية القاضية في المباراة الاحترافية التي أُقيمت في أكبر قاعة رياضية بلندن.