باسم امين بطلا لشطرنج العرب عبر الإنترنت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 08 يونيو 2020, 03:25 مساء
المصري باسم أمين (فيسبوك)

اختتمت بنجاح كبير بطولة العرب الفردية للشطرنج عبر الإنترنت التي اشرف عليها ونظمها الاتحاد العربي للشطرنج وشهدت أكبر تجمع عربي للعبة بمشاركة 1300لاعب ولاعبة من 20 بلدا عربيا وشهدت البطولة تنافسا قويا ومثيرا في جولاتها الـ11.

وفي الترتيب النهائي كانت الصدارة لثلاثة لاعبين يحملون لقب استاذ دولي كبير برصيد 9 نقاط لكل منهم حيث حسم لقب البطولة بقاعدة كسر التعادل المصري باسم أمين بالميدالية الذهبية ونال الميدالية الفضية الإماراتي سالم عبدالرحمن والبرونزية للمصري أحمد عدلي.

بطولة العرب الفردية للشطرنج أقيمت من ثلاث مراحل تمهيدية ووسطى ونهائية وبلغت قيمة جوائزها 6000 دولار وترأس لجنتها المنظمة سعود بن عبد العزيز المعلا ونائبه سامي خضر سفاريني وعضوية رجائي نعمان السوسي وفيصل الحمادي وعمر نعمان وسعود محمد أحمد واستراتوس جريفاس ورزان الشعيبي وأديب زهراوي.

يشار إلى أن بطل العرب للشطرنج باسم سمير أمين مواليد مدينة طنطا المصرية في التاسع من سبتمبر 1988 وحقق لقب أستاذ دولي في الشطرنج وتصنيفه الدولي 2709 وسبق له التتويج بطولة إفريقيا للشطرنج وبرونزية العالم للشباب 2008.

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