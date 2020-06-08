محاضرة جديدة للاتحاد العربي للصحافة الرياضية

اجتماع سابق للاتحاد العربي للصحافة الرياضية (أرشيفية : الإنترنت)

بدأ الاتحاد العربي للصحافة الرياضية التجهيز لمحاضرة عبر الإنترنت بعنوان «الإعلام الرياضي العربي رهانات البدائل والحداثة» ويلقي المحاضرة نائب رئيس الاتحاد ورئيس الجمعية المغربية للصحافة الرياضية بدر الدين الإدريسي عبر تطبيق زووم الخميس المقبل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت ليبيا ويستهدف لها المئات من الإعلاميين الرياضيين العرب الشباب، وفقا لما جاء عبر صفحة الاتحاد عبر «فيسبوك».

ووجه الاتحاد العربي للصحافة الرياضية الدعوة إلى كافة الهيئات والاتحادات والجمعيات والروابط واللجان المشرفة على الإعلام الرياضي في الوطن العربي للمشاركة في المحاضرة من خلال إرسال الأسماء الراغبة بالمشاركة إلى البريد الإلكتروني: info@a-spa.org أو من خلال رسالة نصية على هاتف رقم: 00962795751266 بالعدد الذي يرونه مناسبا تحقيقا للفائدة من مثل هذه المحاضرات والندوات والملتقيات المختلفة التي درج الاتحاد العربي على عقدها.

يشار إلى أن رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية محمد جميل عبد القادر قد أكد في تصريحات صحفية أن الفترة المقبلة ستشهد اقامة وتنظيم العديد من المحاضرات والندوات عبر الاتصال المرئي عن بعد بسبب تعذر التواصل بالنظر للظروف الصحية الحالية وما خلفه فيروس «كورونا» من تداعيات وضعت الاتحاد أمام هذا الخيار حتى لا يفقد التواصل مع الزميلات والزملاء في الوطن العربي.