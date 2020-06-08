توقيع عقد رعاية شاملة للاعب الموهبة محمد عاشور

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 08 يونيو 2020, 12:09 صباحا
توقيع عقد رعاية شاملة للاعب الموهبة محمد عاشور. (إنترنت)

سعيا من الهيئة العامة للشباب والرياضة، للاهتمام بالناشئين بليبيا، أكد مدير عام أكاديمية فرسان المتوسط فرج بوريقن أنه قد تم توقيع عقد رعاية شاملة مع الموهبة محمد سعد عاشور.

ويشمل الهقد تأمين صحي للرياضي ودراسة بمدارس خاصة ومعهد لغة انجليزية وإعداده بدنياً تحت إشراف الأكاديمية البريطانية للعلوم الرياضية والتكنولوجيا.

كما سيتم توفير معسكرات ومعايشات مع نادي بوتيف بلوفديف البلغاري ونادي رايو فايكانو الإسباني ونادي خيتافي وتسويقه دوليًا.

وتعتبر هذه أول خطوة يتم إتخاذها في ليبيا للرقي بالناشئ الليبي علمًا بأنه هناك 4 مواهب أخرى سوف يتم توقيع نفس العقد معهم خلال الأسبوع القادم.

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