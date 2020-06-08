اتحاد الملاكمة يكرم أطباء قسم الباطنة

اتحاد الملاكمة يكرم أطباء قسم الباطنة. (إنترنت)

في بادرة طيبة تنم عن الوفاء من أهل الوفاء كرم الاتحاد الليبي للملاكمة أطباء قسم الباطنة بمستسفى شارع الزاوية، بطربلس، نظير الجهد الذي الذي قدموه للمواطن الليبي في مكافحة فيروس كورونا.

وجاء التكريم بوجود اتحاد الملاكمة برئاسة رئيس الاتحاد الليبي الأستاذ يوسف البهلول وأمين الصندوق الأستاذ لؤي الجهمي ورئيس لجنة المنتخبات الأستاذ عبدالكريم مانيطة وأمين عام الاتحاد الاستاذ رمضان رزق وعضو الاتحاد الاستاذ عبدالسلام المبروك والاستاذ عمر الزليتني عضو الاتحاد الفرعي بالمنطقة الغربية، ورئيس ودكاترة قسم الباطنة بمستشفي شارع الزواية بطرابلس.

وتم خلال حفل التكريم تقديم الشكر والامتنان لأطباء هذا القسم على ماقدموه من جهد في محاربة جائحة فيروس كورونا، وتبادل الكلمات الطيبة من أعضاء الاتحاد ودكاترة قسم الباطنة الذين أشادوا جميعا بدور القسم في مكافحة المرض وانحساره.

وفي ختام التكريم قدم الأستاذ يوسف البهلول درعا وشهادة شكر لقسم الباطنة من الاتحاد الليبي للملاكمة.