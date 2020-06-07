الأخضر يقيم حفل تأبين لحارس مرماه السابق العبدلي

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الأحد 07 يونيو 2020, 03:58 مساء
الأخضر يقيم حفل تأبين للعبدلي (إنترنت)

أقامت أسرة نادي الأخضر خلال اليومين الماضيين حفل تأبين لحارس مرمى الفريق الأول السابق لكرة القدم عبدالعظيم العبدلي الذي انتقل إلى جوار المولى عز وجل الأسبوع الماضي بعد صراع طويل مع المرض.

حضر الحفل التأبيني عدد كبير من لاعبي ومدربي وإداريي نادي الأخضر والأسرة الرياضية بمدينة البيضاء من مختلف الأندية والأجيال.

الراحل عبدالعظيم العبدلي بدأ مسيرته الكروية بفريق الأهلي بنغازي أواخر الخمسينيات تحت إشراف المدرب الراحل سالم بالطيب، كما لعب لفريق النهضة والهلال ومنتخب بنغازي وعاصر الجيل الذهبي للكرة الليبية في تلك المرحلة جيل مصطفى المكي والشعالية ومفتاح الأصفر ومحجوب بوكر وديمس الكبير وبوبكر شميسة وعمران العرفي والأشهب.

وعمالقة حراس المرمى في تلك المرحلة أمثال الحاج عبدالعالي العقيلي وإبراهيم المصري وسالم بن حليم وعلي أبوالكريعات والكليلي وعلي بوعود، وفي منتصف الستينيات انتقل إلى مدينة البيضاء حيث دافع عن شباك فريق الأخضر.

عاصر المراحل الأولى في مسيرة المؤسسة العريقة، وكان من الجيل الأول للفريق ومن أوائل الذين برزوا وشغلوا مركز حراسة المرمى بالفريق بامتياز حتى مطلع السبعينات، كما عاصر أكثر من جيل ولم يبخل بتقديم خبرته وتجربته للأجيال اللاحقة من حراس المرمى من جيل السبعينات.

عبد العظيم العبدلي (إنترنت)
الأخضر يقيم حفل تأبين للعبدلي (إنترنت)
عبد العظيم العبدلي وسط زملائه (إنترنت)
عبد العظيم العبدلي وسط زملائه (إنترنت)
الأخضر يقيم حفل تأبين للعبدلي (إنترنت)
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