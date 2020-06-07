قافلة الشباب والرياضة تواجه كورونا بسبها

قافلة الشباب والرياضة تواجه كورونا بسبها (إنترنت)

انطلقت صباح اليوم الأحد بمدينة سبها جنوب ليبيا حملة هيئة الشباب والرياضة التوعوية والتي تهدف لتعريف المواطنين بهذه المدينة بأخطار كورونا والحد من انتشارها.

الحملة ستتواصل لأيام وسيتم توزيع الكمامات والقفازات والملصقات والنشرات التوعوية للتعريف بمخاطر الوباء وخطورته والطرق السليمة للوقاية منه بالإضافة إلى حملات التعقيم لعدد من المقار والملاعب الرياضية والأماكن العامة بسبها.

يشار إلى أن قافلة هيئة الشباب والرياضة وصلت السبت إلى مدينة سبها ويترأسها نائب رئيس لجنة الأزمة بهيئة الشباب والرياضة ورئيس لجنة العمل التطوعي علي السميعي.

القافله محملة باحتياجات الحملة من كمامات وقفازات وملصقات ونشرات توعوية ومواد تعقيم وملابس ستوزع على الشباب المشاركين بالحملة.