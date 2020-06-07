الطويل فى إدارة أزمات المجال الرياضي

محمود الطويل (أرشيفية : الإنترنت)

شارك أمين عام الاتحادين العربي والليبي للكرة الحديدية محمود الطويل في الدورة التدريبية التي نظمها وأشرف عليها المجلس الرياضي العربي واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية عبر الإنترنت حول إدارة الأزمات في المجال الرياضي القاها المحاضر الدكتور أحمد الشريف واستهدفت 38 مشاركا من رؤساء الاتحادات العربية وأمنائها العامين.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد قال محمود الطويل «إن أبرز محاور الدورة كانت التعرف على مفهوم الأزمات في المجال الرياضي وخصائصها والتعرف على مسبباتها وخطط التعامل معها قبل وأثناء وبعد حدوثها ووضع سيناريوهات واستراتيجيات التعامل مع الأزمات ودراسة إحدى أزمات الرياضة العالمية وخطوات القائد وقت الأزمة والأساليب الحديثة للتعامل مع الأزمات».

يشار إلى أن المشاركين تحصلوا على شهادات معتمدة من الجهة المنظمة اتحاد اللجان الأولمبية العربية وأكاديمية بحث وتطوير أنشطة علوم الرياضة.