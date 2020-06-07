الطويل فى إدارة أزمات المجال الرياضي

شارك أمين عام الاتحادين العربي والليبي للكرة الحديدية محمود الطويل في الدورة التدريبية التي نظمها وأشرف عليها المجلس الرياضي العربي واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية عبر الإنترنت حول إدارة الأزمات في المجال الرياضي القاها المحاضر الدكتور أحمد الشريف واستهدفت 38 مشاركا من رؤساء الاتحادات العربية وأمنائها العامين.
وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد قال محمود الطويل «إن أبرز محاور الدورة كانت التعرف على مفهوم الأزمات في المجال الرياضي وخصائصها والتعرف على مسبباتها وخطط التعامل معها قبل وأثناء وبعد حدوثها ووضع سيناريوهات واستراتيجيات التعامل مع الأزمات ودراسة إحدى أزمات الرياضة العالمية وخطوات القائد وقت الأزمة والأساليب الحديثة للتعامل مع الأزمات».
يشار إلى أن المشاركين تحصلوا على شهادات معتمدة من الجهة المنظمة اتحاد اللجان الأولمبية العربية وأكاديمية بحث وتطوير أنشطة علوم الرياضة.