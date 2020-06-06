محترف ليبي مطلوب في الدوري الإسباني

اللاعب الليبي عبدالله داغو (أرشيفية : الإنترنت)

أرسل نادي ريال سرقسطة الإسباني رسالة إلى نادي النجم الساحلي التونسي يطلب فيها ضم اللاعب الليبي عبدالله داغو لاعب شباب النجم الساحلي التونسي إلى صفوف الفريق.

وهذه هي المرة الثانية التي يطلب فيها النادي اللاعب بعدما كان قد طلب ضمه في ديسمبر 2019 بحسب موقع «تونس اسبورت». وقد تجدد بداية الأسبوع الجاري الطلب، حيث أظهر نادي ريال سرقسطة إصرارا كبيرا على الانتفاع بخدمات عبدالله داغو في انتظار ما ستؤول إليه الأمور في الأيام المقبلة.

عبدالله عبدالرحمن داغو البالغ من العمر 20 عاما، الذي التحق بمركز تدريب شباب النجم في صيف 2017 بعد فك ارتباطه مع نادي الأهلي طرابلس، قبل أن يوقع سنة 2018 عقدا يمتد إلى خمسة مواسم مع الفريق ليصبح على ذمة النجم حتى شهر يونيو 2023.

اللاعب الليبي عبدالله داغو (أرشيفية : الإنترنت)