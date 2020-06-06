«فيفا» تقر تعديلات في كرة الصالات

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على التعديلات الجديدة لقانون كرة الصالات المقترح من قبل رئيس لجنة كرة الصالات بالاتحاد الدولي والإسباني، وجاءت التعديلات حسب الصفحة الرسمية لكرة القدم داخل الصالات ليبيا على النحو التالي:

«1» أصبحت ركلات الترجيح عدد خمس ركلات بدلا من ثلاث ركلات.

«2» إشارة جهاز ضبط الوقت تنهي المباراة الآن وليس صافرة الحكم.

«3» ستُمنح ركلة حرة مباشرة للخطأ المتراكم السادس حتى إذا كان الوقت قد أوشك على الانتهاء، حيث تنتهي اللعبة عندما تتوقف الكرة عن الحركة، أو يلعب الكرة من قبل أي لاعب بخلاف حارس المنافس، أو لعبة توقف الحكام بسبب خطأ هجومي.

«4» في ركلة البداية، لا يجب أن يكون القاذف في نصفه؛ الكرة في اللعب عند ركلها في أي من الاتجاهين؛ يمكن تسجيل الهدف عند انطلاق المباراة ولكن لا يُسمح بالهدف الخاص.

«5» في ركلات الترجيح، يمكن للفريق الذي لديه المزيد من اللاعبين تقليل العدد ليكون نفس الفريق المنافس حيث يمكن القيام بذلك أيضًا أثناء التصويب.

«6» التعامل مع الكرة هذا أمر مفاجئ: ليس من الخطأ لمس الكرة جسديا فحسب، بل هو أيضًا خطأ في تحريك اليد أو الذراع نحو الكرة.

«7» تعريف أكثر دقة للتعامل المتعمد مقابل غير المتعمد للكرة، ويبدو أنه موقف أكثر تسامحًا تجاه التعامل غير المتعمد للكرة، وهو أمر جيد على ما أعتقد.

«8» البطاقة الحمراء للاعب في أي مكان على أرض الملعب بسبب حرمانه من فرصة تسجيل الأهداف الواضحة.

«9» يمكن للاعب الذي ينكر فرصة تسجيل الأهداف في منطقة الجزاء الخاصة به أن يهرب ببطاقة صفراء فقط إذا كانت هناك محاولة للعب الكرة.