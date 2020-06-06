أسرة التحدي تزور مطرب البهجة والعيد التحداوي العريق محمد مختار

أسرة التحدي تزور محمد مختار (إنترنت)

قام وفد يمثل عددا من أبرز نجوم فريق التحدي لكرة القدم السابقين والإداريين من مختلف الأجيال بزيارة ولمسة وفاء للفنان والمطرب التحداوي الكبير محمد مختار، للاطمئنان على صحته وعافيته.

وكانت الزيارة مناسبة سعيدة لإعادة واستعادة ذكريات الفنان الكبير مع الفهود، التي طالما تغنى بها في مناسباته واحتفالاته وأفراحه أثناء تتويجه ببطولاته.

الفنان الكبير محمد مختار من كبار مشجعي التحدي، حيث عاصر التحدي منذ سنوات بداية تأسيسه ومراحله الأولى، وعاصر أفراحه وأتراحه، وواكب جميع بطولاته المحلية على كل الواجهات وربطته علاقة وطيدة بمختلف أجياله.

ويعد الفنان محمد مختار صاحب الأغنية الأقدم والأشهر التي تغنت ببهجة وفرحة العيد، والتي عنوانها «مبروك عيدك»، وهي من كلمات الراحل محمد مخلوف وألحان الراحل يوسف العالم، ومع مناسبة كل عيد يذكر الجمهور هذه الأغنية الفرائحية، التي لا يزال يرددها ويستمع إليها الكبير والصغير حتى الآن ورددتها العديد من الأصوات الغنائية الشابة أخيرا.

يأتي هذا فى محاولة لإعادة تجديدها، حيث ظلت هذه الأغنية رغم قدمها في الواجهة، تذاع في كل مناسبات الأعياد حتى يومنا هذا، لتبقى راسخة في الذاكرة الليبية، وأصبحت من الموروث الثقافى الليبي.

أسرة التحدي تزور محمد مختار (إنترنت)

أسرة التحدي تزور محمد مختار (إنترنت)

المطرب محمد مختار (إنترنت)

المطرب محمد مختار (إنترنت)