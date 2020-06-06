ناشئو الأردن والمغرب في صدارة قتال الظل للبوكسينغ العربي

منافسات الكيك بوكسينغ الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

كشف الاتحاد العربي للبوكسينغ عن نتيجة بطولة قتال الظل التي نظمها عبر الإنترنت لفئة الناشئين، وشهدت تألقا لافتا ومستوى متميزا لناشئي الأردن والمغرب، وتصدرهما التراتيب الأولى للفئتين العمريتين عن جدارة واستحقاق.

1- المغربية ماريا

توجت بأول الترتيب لفئة 7 / 8 سنوات اللاعبة المغربية ماريا الودغيري برصيد 46 درجة، وجاءت ثانيا زميلتها المغربية ريان بيرون برصيد 44.5 درجة، وثالثا محمد نور من سورية 43.5 درجة، والثالث مكرر سلطان المناصير من الأردن 43.5 درجة، وخامسا آدم المقبول من الأردن 43، وسادسا حمزة الطيطي من الأردن 42.5، وسابعا محمد غسان القدسي من الأردن 42.5، وثامنا مشطر صلاح الدين من الجزائر 42.5، وتاسعا علي محمد الموسي من الكويت 42.5 درجة، وعاشرا محمد أمين الملالي من المغرب 42.5 درجة، وبخصوص لاعبي ليبيا جاء جهاد أحمد زيدان في الترتيب 37 برصيد 37 نقطة، ومراد بريدان في الترتيب 38 برصيد 36.5 نقطة.

2- الأردني عبدالإله

توج الأردني عبدالإله جرار بمنافسات الفئة العمرية من 9 وحتى 12 عاما برصيد 46.5 درجة، وجاء ثانيا زميله الأردني روان الأمير برصيد 45، والثاني مكرر المغربي محمد اعميمي برصيد 45، ورابعا محمد علي من الأردن 43.5، والرابع مكرر ناشنا صالح من العراق 43.5، وسادسا جمال البداوي من الأردن 43، وسادس مكرر الصديق بن عون من الجزائر 43، والسادس مكرر ريان الودغيري من المغرب 43، وتاسعا هاشم السوداني الأردني 42.5، والتاسع مكرر أمين محمد من الجزائر 42.5، ونتائج ليبيا في هذه الفئة العمرية كانت عبدالرحمن الهرمة الترتيب 47 برصيد 38.5، ومحمد الزوي 55 برصيد 37 درجة، وزيدان أحمد زيدان 61 برصيد 36 نقطة، ومحمد وليد بريون 63 برصيد 35.5 درجة، ومحمد شلاوح 65 برصيد 32.5 درجة، وبتول اعبير 68 برصيد 27.5 درجة.

يذكر أن البطولة شهدت مشاركة 273 لاعبا مثلوا دول ليبيا والأردن والمغرب والجزائر والعراق وسورية ومصر واليمن وفلسطين والسعودية والكويت.