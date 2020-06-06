اتحاد الرماية يجهز لدورة حكام بندقية ومسدس

منافسات الرماية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الليبي للرماية، عادل قريش، في تصريح لـ«بوابة الوسط» اليوم السبت، أن اتحاد اللعبة سينظم دورة تحكيم بندقية ومسدس 10 متر عبر الإنترنت، بداية من 13 يونيو الجاري تستهدف قرابة 15 مشاركا.

يحاضر في الدورة نصرالدين الشاوش ومحمد عبدو، ويتضمن برنامجها إحصاء وفرز النتائج الأولية مع إحصاء النتيجة العامة للفرق وإجراءات كشف الأسلحة.

يذكر أن الاتحاد الليبي للرماية كان المبادر بعودة النشاط الرياضي في ليبيا المتوقف من مارس الماضي، من خلال عودة تدريبات منتخب الشباب مسدس 10 متر، استعدادا لأولمبياد السنغال 2022، مع تأكيد ضرورة الالتزام بتوصيات اللجنة الأولمبية الدولية، والضوابط التي جاءت بنشرة منظمة الصحة العالمية، الخاصة بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس «كورونا المستجد».