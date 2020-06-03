المنظمة الدولية للرياضة تجهز لإطلاق بطولة النعمي للشطرنج

خالد النعمي حكما بإحدى البطولات العالمية. (إنترنت)

أكد رئيس المنظمة الدولية للرياضة والثقافة، علي مخزوم، أن منظمته تجهز لإقامة بطولة النعمي الثالثة للشطرنج، وبرعاية الاتحاد العربي لنقابات النقل، وذلك تقديرا وعرفانا لما قدمه الفقيد خالد النعمي للعبة الشطرنج محليا وعربيا وأفريقيا ودوليا.

وأضاف مخزوم في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن باب المشاركة سيكون مفتوحًا لجميع الراغبين، وستخصص جوائز للمتفوقين الأوائل.

يشار إلى أن الفقيد خالد النعمي تولى العديد من المهام الرياضية، من بينها ترؤسه الاتحاد الليبي للشطرنج، ورئيس اتحاد شمال أفريقيا للشطرنج «المنطقة الرابعة»، التي تضم دول ليبيا ومصر وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا والسنغال ومالي، كما ترأس اللجنة الفنية بالاتحاد العربي للشطرنج، وأيضا عضو باللجنة المركزية للاتحاد الدولي للشطرنج.