الفقيه يشارك في ندوة طبية دولية حول المنشطات

دكتور محمد الفقيه (فيسبوك)

شارك دكتور محمد الفقيه رئيس اللجنة الليبية لمكافحة تعاطي المنشطات في الندوة العلمية الطبية التي نظمتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) مع رابطة اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية (ANOCA) عبر الإنترنت أول أمس الإثنين بحسب الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية.

جاءت الندوة حول القواعد الوطنية لمكافحة المنشطات التي تحتاج إلى تطويرها واعتمادها من قبل الموقعين على المدونة والتي تشمل اللجان الوطنية لمكافحة المنشطات (NADOs) واللجان الأولمبية الوطنية (NOCs) من أجل الامتثال لقانون 2021 العالمي المنقح لمكافحة المنشطات.

وقد تقرر ان تكون هناك لقاءات اسبوعية في شهر يونيو الجاري من اجل تطوير التوعية والتثقيف وكذلك تطوير ملف الاعفاء الطبي وغيرها.

كما شارك ايضا الليبي المهندس خالد مهلهل في الندوة العلمية الطبية بصفته عضو الاتحاد الدولي لرفع الاثقال وكذلك عضوا بلجنة دراسة اللوائح والقوانين الدولية لمكافحة المنشطات.