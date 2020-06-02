«رابطة أندية الجنوب» توجه الشكر إلى شركة الجزيرة الرياضية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 02 يونيو 2020, 09:11 مساء
علي أبوقراص، رئيس رابطة أندية الجنوب. (إنترنت)

وجه علي أبوقراص، رئيس رابطة أندية الجنوب، شكره وتقديره لمفوض شركة الجزيرة، خليفة سلطان، على موقفه بتقديم الدعم المالي للرابطة كي تقوم بدورها في التوعية والإرشاد، بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس «كورونا»، بمدينة سبها، وتقديمه كذلك سلات غذائية.

وقال في تصريح لـ«بوابة الوسط» إن هيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني كانت في الموعد، وقدمت كمامات وقفازات ومواد وأجهزة تعقيم.

وأكد امتنانه للرابطة وتقديره لشركة الجزيرة الرياضية والهيئة العامة للشباب والرياضة على هذه المواقف، وأن الرابطة تقوم بدور مهم للحد من انتشار الحالات في سبها والجنوب الليبي.

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