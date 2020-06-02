المنظمة الدولية للرياضة والثقافة تهنئ بطل الشطرنج شاهين

البطل الليبي في الشطرنج جلال شاهين (أرشيفية : الإنترنت)

تلقى رئيس فرع المنظمة الدولية للرياضة والثقافة باسكتلندا جلال شاهين تهنئة من رئيس المنظمة علي مخزوم هنأه فيها بمناسبة تشريفه للرياضة الليبية و تتويجه بجائزة أفضل لاعب شطرنج بنادي بولي الاسكتلندي للعام 2020 مع التمنيات للبطل شاهين بمزيد من التألق والانتصارات.

يذكر أن بطل الشطرنج جلال شاهين التحق بنادي بولي تكنيك بجلاسكو بمدينة اسكتلندا منذ أربع سنوات كلاعب أساسي في المجموعة الأولى وحصد خلالها العديد من البطولات أهمها برونزية نادي بولي للشطرنج الديناميكي 2017 وفضية نادي بولي للشطرنج الكلاسيكي 2018 و حصوله على ثاني أفضل نتيجة في بطولة الفرق للشطرنج لعام 2020.

وتصدر شاهين هذا العام لبطولة الذكرى المئوية لتأسيس النادي برصيد خمس نقاط من ست جولات والبطل شاهين سبق له التتويج بفضية الخاطف لعام 2016 و فضية بطولة جوفن 2019 وبرونزيتي بطولتي اير و وجامعة ستراتكلايد وأيضا فضية العرب للشباب الدوحة 1985 وذهبية بطولة لارنكا لعام 2016.