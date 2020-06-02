منتخب الرماية الليبي يستعد لأولمبياد السنغال 2022

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 02 يونيو 2020, 02:13 مساء
جانب من تدريب منتخب الرماية للشباب (فيسبوك)

اكد رئيس اتحاد الرماية عادل قريش ان منتخب الشباب 17 عاما للرماية بالمسدس 10 متر بدا تدريباته اليومية بمدرسة الرماية بطرابلس استعدادا لدورة الالعاب الافريقية بالسنغال 2022 تحت اشراف المدرب إبراهيم المديهين الذي يعد اسماء الرماة بمشاركة الرماة محمد بن دلة وعبدالسميع الأعور وعبدالوهاب راشد.

واضاف قريش ان التدريبات تسير وفق الضوابط وتوصيات اللجنة الاولمبية الدولية حيث طالب قريش جميع الأندية وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد بضرورة الالتزام بتوصيات اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمة الصحة العالمية الخاصة بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس «كورونا».

وشدد قريش على ضرورة وضع المعقمات وغسل اليدين قبل دخول الرماة للميدان وارتداء الكمامات وتخصيص غرفة أو مكان عزل والالتزام بالمسافة بين الرماة وعدم استخدام مياه الشرب الجماعية إضافة إلى عدم استخدام الأدوات والمعدات بشكل جماعي واستخدام كل رامٍ الأدوات الخاصة به.

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