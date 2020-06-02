منتخب الرماية الليبي يستعد لأولمبياد السنغال 2022

اكد رئيس اتحاد الرماية عادل قريش ان منتخب الشباب 17 عاما للرماية بالمسدس 10 متر بدا تدريباته اليومية بمدرسة الرماية بطرابلس استعدادا لدورة الالعاب الافريقية بالسنغال 2022 تحت اشراف المدرب إبراهيم المديهين الذي يعد اسماء الرماة بمشاركة الرماة محمد بن دلة وعبدالسميع الأعور وعبدالوهاب راشد.
واضاف قريش ان التدريبات تسير وفق الضوابط وتوصيات اللجنة الاولمبية الدولية حيث طالب قريش جميع الأندية وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد بضرورة الالتزام بتوصيات اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمة الصحة العالمية الخاصة بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس «كورونا».
وشدد قريش على ضرورة وضع المعقمات وغسل اليدين قبل دخول الرماة للميدان وارتداء الكمامات وتخصيص غرفة أو مكان عزل والالتزام بالمسافة بين الرماة وعدم استخدام مياه الشرب الجماعية إضافة إلى عدم استخدام الأدوات والمعدات بشكل جماعي واستخدام كل رامٍ الأدوات الخاصة به.