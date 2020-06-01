قريميدة يمثل ليبيا في اجتماعات «الكاف» عبر الإنترنت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 01 يونيو 2020, 10:12 مساء
الأمين العام المساعد للاتحاد الليبي لكرة القدم محمد قريميدة (إنترنت)

شارك الاتحاد الليبي لكرة القدم اليوم في اجتماع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) عبر الإنترنت، غي ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال ممثل ليبيا في هذا الاجتماع الأمين المساعد للاتحاد محمد قريميدة: الاجتماع  كان حول تأثير تفشي جائحة كورونا على جوانب الأمن والسلامة على لعبة كرة القدم في أفريقيا، والتي أدارها مدير إدارة الأمن والسلامة بالكاف وبحضور الأمين العام للكاف ومسؤولي اللجنة الطبية وإدارة المسابقات.

وأضاف قريميدة أن أهم النقاط في الاجتماع ضرورة التعاون مع الحكومات والجهات الصحية في البلد، ومتابعة آخر التطورات والالتزام بما يصدر عنها استئناف مسابقات الكاف مشروط بعدم وجود أي مخاطر على صحة اللاعبين والمسؤولين، وأن كاف في تواصل مستمر مع المنظمة العالمية للصحة.

وتابع، أنه تم الاتفاق على إصدار دليل استرشادي طبي من الكاف للاتحادات الأعضاء عن الإجراءات والاحتياطات الصحية الواجب اتباعها عند استئناف والعودة للملاعب، كما تم استعراض كامل لحالة كافة الدول بالكاف بتقرير إحصائي عن حالات الوباء، والتي لم تصل إلى الذروة بعد في القارة الأفريقية.

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