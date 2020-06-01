نادي الأخضر يودع حارس مرماه السابق «العبدلي»

الراحل عبد العظيم العبدلي. (إنترنت)

ودعت أسرة نادي «الأخضر» حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم السابق، عبد العظيم العبدلي، الذي انتقل إلى جوار المولى عز وجل يوم الأحد.

وبدأ الراحل عبد العظيم العبدلي، مسيرته الكروية بفريق «الأهلي ببنغازي» أواخر الخمسينات تحت إشراف المدرب الراحل سالم بالطيب، كما لعب لفريقي «الهلال» و«النهضة» ومنتخب بنغازي، وعاصر الجيل الذهبي للكرة الليبية في تلك المرحلة، جيل مصطفى المكي والشعالية ومفتاح الأصفر ومحجوب بوكر وديمس الكبير وبوبكر شميسة وعمران العرفي والأشهب.

وفي منتصف الستينات انتقل إلى مدينة البيضاء، حيث دافع عن شباك فريق «الأخضر» وعاصر المراحل الأولى في مسيرة المؤسسة العريقة، وكان من الجيل الأول للفريق ومن أوائل الذين برزوا وشغلوا مركز حراسة المرمى بالفريق بامتياز حتى مطلع السبعينات، حيث عاصر أكثر من جيل.