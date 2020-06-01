273 لاعبا في بطولات قتال الظل للبوكسينغ العربي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 01 يونيو 2020, 12:22 صباحا
الاتحاد العربي للبوكسينغ. (أرشيفية : إنترنت)

بدأت أمس لجنة تقييم الفيدوهات المشاركة في بطولات قتال الظل للبوكسينغ العربي عبر الانترنت (ناشئين وشباب) أعمالها في تقييم الفيديوهات المشاركة في البطولتين.

وفى تصريح إلى "بوابة الوسط" حيا مقرر اللجنة العليا لبطولات قتال الظل جهاد عشا، اللجنة المكلفة بالتقييم التي يترأسها الأستاذ عيسي أبو نصار، ونائبه نزار طالب على جهودها الكبيرة في انجاح هذه  البطولات.

وأضاف "العشا" أن العمل بدا في تفييم فيديوهات بطولتي قتال الظل لفئتي الشباب والناشئين التي يصل عددها إلى 273 فيديو من بلدان المغرب 80 لاعبا والاْردن 35 والجزائر 41 وسوريا 31 والعراق 21 وليبيا 16 ومصر 16 وتونس 11 وفلسطين 10 والكويت 7 واليمن 3 وقطر 1والسعوديه 1.

وقال "العشا" في ختام تصريحه إن تقييم المشاركين سيتركز على أداء حركات اللكم بمهارة واتقان وهي المستقيم والجاتبيه والصاعدة، وتناغم اللكمات والركلات بتكنيك فني عالي مع التوافق العصبي البصري وإظهار جمالية الأداء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يصنف حركة «أنتيفا» كـ«منظمة إرهابية» بعد اتهامها بقيادة مظاهرات مينيسوتا
دولى
روسيا تصف رد فعل ترامب على مهمة إطلاق رحلة أميركية للفضاء بـ«الهستيريا»
دولى
«المركزي» بنغازي يصدر ردا تفصيليا على الخارجية الأميركية بشأن شحنة العملات ...
ليبيا
إصابات «كورونا» تتجاوز 6 ملايين حالة في العالم: الوباء يجتاح البرازيل وأوروبا ...
دولى
ترامب يرجئ قمة مجموعة السبع ويسعى لتوسيع قائمة الدول المدعوة
دولى
(فيديو) البنتاغون يرفع درجة التأهب استعدادا لنشر قوات الجيش الأميركي في ...
دولى
44 نائبا يعلنون مبادرة من 4 نقاط لوقف القتال وترسيخ السلم الأهلي
ليبيا
روسيا ترفض الاتهامات الأميركية بشأن إصدار عملات «مزيفة» لصالح ليبيا
ليبيا
مؤسسة النفط تتهم «ميليشيا مسلحة» بمنع فرق الصيانة من ممارسة أعمالها
ليبيا
مفاجأة.. إيطاليا تدرس إعادة الجماهير لمدرجات كرة القدم
رياضة عالمية
أميركا تحذر من محاولة روسية لإقامة معقل استراتيجي في ليبيا بعد تسليم طائرات ...
ليبيا
ترامب ينهي علاقة أميركا بمنظمة الصحة العالمية
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شاهد أول صلاة فجر بالمسجد النبوي و90 ألف مسجد بالسعودية بعد إغلاق «كورونا» (فيديو)