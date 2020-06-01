273 لاعبا في بطولات قتال الظل للبوكسينغ العربي

الاتحاد العربي للبوكسينغ. (أرشيفية : إنترنت)

بدأت أمس لجنة تقييم الفيدوهات المشاركة في بطولات قتال الظل للبوكسينغ العربي عبر الانترنت (ناشئين وشباب) أعمالها في تقييم الفيديوهات المشاركة في البطولتين.

وفى تصريح إلى "بوابة الوسط" حيا مقرر اللجنة العليا لبطولات قتال الظل جهاد عشا، اللجنة المكلفة بالتقييم التي يترأسها الأستاذ عيسي أبو نصار، ونائبه نزار طالب على جهودها الكبيرة في انجاح هذه البطولات.

وأضاف "العشا" أن العمل بدا في تفييم فيديوهات بطولتي قتال الظل لفئتي الشباب والناشئين التي يصل عددها إلى 273 فيديو من بلدان المغرب 80 لاعبا والاْردن 35 والجزائر 41 وسوريا 31 والعراق 21 وليبيا 16 ومصر 16 وتونس 11 وفلسطين 10 والكويت 7 واليمن 3 وقطر 1والسعوديه 1.

وقال "العشا" في ختام تصريحه إن تقييم المشاركين سيتركز على أداء حركات اللكم بمهارة واتقان وهي المستقيم والجاتبيه والصاعدة، وتناغم اللكمات والركلات بتكنيك فني عالي مع التوافق العصبي البصري وإظهار جمالية الأداء.