حقيقة إصابة نجم المنتخب الوطني بفيروس «كورونا»

بدر حسن في لاعب المنتخب الوطني وفريق الباطن السعودي (أرشيفية : الإنترنت)

أكد النجم الليبي بدر حسن، لاعب فريق الباطن السعودي لكرة القدم، أنه خضع إلى اختبار للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» أثناء عودته إلى ليبيا، وأن النتيجة جاءت سلبية.

وقال المحترف الليبي، على حسابة بـ«فيسبوك»: «أحب أن أشكر كل مَن تواصل معي للاطمئنان على صحتي. الحمد لله أنا في صحة جيدة ونتائج تحاليل كورونا، كانت سلبية».

وختم: «نسأل الله أن يرفع الوباء عن البلاد والعباد، ويعم الأمن والأمان بلادنا الحبيبة».

وكانت الخطوط الجوية الليبية سيَّرت، الجمعة الماضي، رحلة إلى السعودية لعودة الليبيين العالقين هناك بسبب جائحة فيروس «كورونا».

وانتشرت شائعات خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أشارت إلى اشتباه إصابة بدر حسن بفيروس كورونا، أثناء تواجده في السعودية.

وقدم اللاعب رفقة الباطن السعودي الناشط في دوري الدرجة الثانية أداءً جيدًا خلال الفترة الماضية قبل أن تتوقف الأنشطة الرياضية؛ بسبب جائحة فيروس «كورونا».