عودة نشاط الرماية في ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 30 مايو 2020, 06:35 مساء
منافسات الرماية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الليبي للرماية عادل قريش، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، عودة النشاط الرياضي للعبة الرماية بعد أن توقف النشاط الرياضي فى ليبيا منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس «كورونا».

وطالب قريش جميع الأندية وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد بضرورة الالتزام بتوصيات اللجنة الأولمبية الدولية والضوابط التي جاءت بنشرة منظمة الصحة العالمية الخاصة بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس «كورونا».

وأكمل قريش قائلاً: «مخن الضرورة وضع المعقمات وغسل اليدين قبل دخول الرماة للميدان وارتداء الكمامات وتخصيص غرفة أو مكان عزل والالتزام بالمسافة بين الرماة وعدم استخدام مياه الشرب الجماعية، إضافة إلى عدم استخدام الأدوات والمعدات بشكل جماعي، وكل رامٍ يحضر أدواته الخاصة».

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