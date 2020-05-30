بالصور: أسرة نادي السويحلي تزور رئيسها السابق شعبان القبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 30 مايو 2020, 06:02 مساء
أسرة نادي السويحلي تزور رئيسها السابق شعبان القبي (المركز الإعلامي)

فى بادرة طيبة ولمسة وفاء، قامت أسرة نادي «السويحلي» بزيارة معايدة واطمئنان لرئيس النادي فى سبعينات القرن الماضي، شعبان علي القبي، لمعايدته والاطمئنان على صحته.

وحسب صفحة نادي«السويحلي» على «فيسبوك» ألقى القبي كلمة أكد فيها امتنانه لهذه الزيارة، مشيدًا بالدور الريادي لمؤسسة نادي«السويحلي»، الذي يعتبر مدرسة تعلّم منها الأخلاق والوفاء، وأن الكلمات والجمل لا تفي هذا النادي حقه، موصيًا أبناء النادي بالمحافظة على هذا الكيان مشعًا في سماء هذه المدينة المعطاء.

وأهدى شعبان عددًا من كتبه التي ألفها إلى النادي، ومن بينها كتاب «نادي السويحلي والذكريات» وكتاب «مصراتة التاريخ والثقافة».

أسرة نادي السويحلي تزور رئيسها السابق شعبان القبي (المركز الإعلامي)
أسرة نادي السويحلي تزور رئيسها السابق شعبان القبي (المركز الإعلامي)
أسرة نادي السويحلي تزور رئيسها السابق شعبان القبي (المركز الإعلامي)
أسرة نادي السويحلي تزور رئيسها السابق شعبان القبي (المركز الإعلامي)
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