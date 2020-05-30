نادي التحدي يكرم أيقونة الإعلام الرياضي بالراس علي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 30 مايو 2020, 04:16 مساء
نجوم ورموز رابطة المشجعين (فيسبوك)

كرمت إدارة نادي التحدي ببنغازي عددا من نجوم ورموز رابطة المشجعين، الذين قاموا بزيارة خاصة لهرم الإعلام الرياضي في ليبيا، الموسوعة الرياضية، المعلق الكبير محمد بالراس علي، وتم تكريمه بدرع الوفاء على كل ما قدمه للرياضة والإعلام في ليبيا.

المعلق الكبير محمد بالراس علي ارتبط بآذان الناس من خلال نجاحه المميز كمعلق رياضي ذي جودة في الإلقاء وفهم واسع وثقافة كبيرة، بالإضافة إلى ذلك فهو يملك قلما رشيقا وأسلوبا سلسا في الكتابة، فضلا عن مشواره الطويل في متابعة الأحداث الرياضية والكروية على وجه الخصوص مما جعله خبيرا، حتى إن بعض المدربين الذين تولوا تدريب منتخب ليبيا استعانوا بمعلوماته وآرائه الفنية، واعتمدوا عليه بشكل كبير في عملهم من خلال معرفته بكل اللاعبين ومراكزهم.

وقد ترأس العديد من الصحف الرياضية، وحاضر في العديد من الدورات الرياضية، واختير كأفضل معلق عربي لما يتمتع به من معلومات رياضية.

محمد بالراس علي يمر منذ فترة بوعكة صحية، ولكن رغم الصعوبة في مخارج الكلام لديه إلا أنه لا يزال يشارك في العديد من المداخلات، وآخرها كان لقاء مؤيد اللافي في «ليبيا الرياضية»، ثالث أيام العيد، عندما شارك هاتفيا في هذه الحلقة وقدم بعض الآراء الفنية حول هذا اللاعب.

نجوم ورموز رابطة المشجعين (فيسبوك)
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