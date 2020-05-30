مباراة ودية بين قدامى الشارع الغربي والمدينة

جانب من تكريم في مباراة الشارع الغربي والمدينة (فيسبوك)

أقيمت الخميس الماضي مباراة ودية بين قدامى فريقي الشارع الغربي بطرابلس والمدينة، وانتهت المباراة لصالح قدامى الشارع الغربي بهدفين لصفر، سجل الهدفين كل من رمزي وأسامة الهرام.

جاءت المباراة ضمن الاحتفالات بعيد الفطر، وشارك فيها قدامى من الشارع الغربي، كل من عبدالباسط المقرحي وعلي الشامس وعبدالعزيز رجب والعارف القديري وعبدالباسط يحيى وأسامة الهرام وأبوبكر العربي وفريد قرواش وصلاح القعود وصلاح بن غان وساسي الشامس، والمدرب صبري قشوط.

ومن فريق المدينة أسامة السنوسي وعبدالله التاورغي وساسي العجيلي وخالد الزوام وامحمد أبوديب وعادل الهادي الزعبور وناصر بالحاج ومحمد الجعيدي وناصر الماريندا وفؤاد شقوارة وناجي امقيدش، والمدرب محمد إسماعيل.

وتم خلال المباراة تكريم بعض المحبين لنادي الشارع الغربي بهذه المناسبة.