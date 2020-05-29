هيئة الرياضة: صيانة ملعب نادي المجد وصلت للمرحلة النهائية

أعلنت الهيئة العامة للشباب والرياضة ليبيا أن مشروع تطوير وصيانة ملعب نادي المجد بمدينة طرابلس وصلت للمرحلة النهائية.

وأوضحت إدارة المشروعات بالهيئة في صفحتها بـ«فيسبوك» الجمعة أن «الشركة المنفذة لصيانة وتطوير ملعب نادي المجد تواصل أعمالها، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 80% بعد أن استكملت تعشيب الملعب الرئيسي بالعشب الصناعي».

كما لفتت إدارة المشروعات إلى أن الشركة «استكملت بناء السور الخارجي للنادي، لتنتقل إلى المرحلة النهائية لصيانة وتطوير المرافق الجانبية للنادي».

وأشارت إدارة المشروعات إلى أن هذه الصيانة من ضمن الخطة الشاملة التي أطلقتها الهيئة العامة للشباب والرياضة لإحياء المرافق والمنشآت الرياضية بكل أنحاء ليبيا.