مدرج نادي الملعب الليبي يدخل مرحلته الأخيرة

مدرج نادي الملعب الليبي. (إنترنت)

تواصل أعمال الإنشاء والتطوير في الملعب الرئيسي لكرة القدم بالنادي الليبي على قدم وساق، حيث وصلت الأعمال لمراحل متقدمة من تجهيز المدرجات، والتي ستكون جاهزة لاستيعاب الجماهير الرياضية خلال الفترة المقبلة.

ووفقا للخطة المعدة حسب إدارة النادي فإن المدرجات ستكون بمواصفات متميزة حتى يتسنى للجماهير الرياضية من متابعة المباريات بعد اعتماده من الجهات ذات الاختصاص.

يذكر أن هذه الأعمال تأتي في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة العامة للشباب والرياضة بإنشاء وصيانة المنشآت الرياضية، لتوفير البيئة الرياضية الجيدة للشباب.

وفي إطار خطة إدارة نادي الملعب الليبي المتمثلة في تطوير البنية التحتية للنادي، حيث تم في الفترة الماضية توقيع عقود إنشاء مدرج الملعب الرئيسي والمرافق الخاصة بالنادي بمقر هيئة الشباب والرياضة بمدينة طرابلس وفق التصميم المقدم من الشركة المنفذة بحيث يتسع المدرج إلى 5 آلاف متفرج.

إضافة إلى مبنى إداري متكامل داخل المدرج وغرف تبديل الملابس وغرفة الحكام وصالة رياضية متكاملة لبناء الأجسام مع المرافق الأخرى من مخازن ومقهى.