المقهور في اجتماعات المنظمة الدولية لألعاب البحر المتوسط

شارك الليبي مروان المقهور، عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الدولية لألعاب البحر المتوسط، في اجتماع المكتب التنفيذي للمنظمة الذي عقد عبر الإنترنت أون لاين دائرة مغلقة.
وشارك في الاجتماع، أعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء اللجان دول ليبيا والجزائر واليونان وتونس وسورية وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبانيا وكرواتيا.
وحسب ما جاء في صفحة الأولمبية على فيسبوك فإن الاجتماع نوقشت فيه جملة من المواضيع من بينها: تأثير جائحة كورونا على الرياضة والتدابير اللازمة لتنظيم المسابقات وفق التوصيات الجديدة الصادرة، وتأثير ذلك على ألعاب البحر المتوسط، وأيضًا تبعات تأجيل دورة طوكيو الأولمبية إلى 2021 والألعاب المتوسطية بوهران إلى 2022.
كما تم مناقشة تأثير التأجيل على اجتماعات اللجان الأولمبية الوطنية وانتخاباتها كل أربع سنوات، وتم الاتفاق على تحديد موعد الاجتماع المقبل في الثالث من يونيو المقبل.