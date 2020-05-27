المقهور في اجتماعات المنظمة الدولية لألعاب البحر المتوسط

مروان المقهور (أرشيفية : الإنترنت)

شارك الليبي مروان المقهور، عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الدولية لألعاب البحر المتوسط، في اجتماع المكتب التنفيذي للمنظمة الذي عقد عبر الإنترنت أون لاين دائرة مغلقة.

وشارك في الاجتماع، أعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء اللجان دول ليبيا والجزائر واليونان وتونس وسورية وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبانيا وكرواتيا.

وحسب ما جاء في صفحة الأولمبية على فيسبوك فإن الاجتماع نوقشت فيه جملة من المواضيع من بينها: تأثير جائحة كورونا على الرياضة والتدابير اللازمة لتنظيم المسابقات وفق التوصيات الجديدة الصادرة، وتأثير ذلك على ألعاب البحر المتوسط، وأيضًا تبعات تأجيل دورة طوكيو الأولمبية إلى 2021 والألعاب المتوسطية بوهران إلى 2022.

كما تم مناقشة تأثير التأجيل على اجتماعات اللجان الأولمبية الوطنية وانتخاباتها كل أربع سنوات، وتم الاتفاق على تحديد موعد الاجتماع المقبل في الثالث من يونيو المقبل.