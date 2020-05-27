أسرة الهلال تودع نجمها السابق خليل المقصبي

أحد أبرز نجوم فريق الهلال السابق خليل المقصبي. (إنترنت)

ودعت أسرة نادى الهلال والأسرة الرياضية بمدينة بنغازي، وليبيا، مساء الثلاثاء اللاعب السابق خليل المقصبي، أحد أبرز نجوم فريق الهلال لكرة القدم خلال مواسم وسنوات الستينيات بعد صراع طويل مع المرض.

وبدأ خليل المقصبي مسيرته الكروية مطلع الستينات مع فريق النهضة ثم التحدى لينتقل بعدها إلى فريق الهلال بداية من عام 1962، حيث شغل مركز الظهير الأيمن حتى اعتزاله الملاعب مطلع السبعينات.

وساهم مع فريقه الهلال في حصوله على بطولة المحافظات الشرقية وإحرازه وصيف بطل الدوري الليبي لكرة القدم في الموسم الرياضي 64 – 65 وتألق ضمن صفوف الفريق في العديد من المباريات الودية الدولية مع أبرز الفرق العربية والأجنبية، أبرزها فريق فنشلى الإنجليزي، وفاليتا وفلوريانا المالطي والترسانة والإسماعيلي والزمالك والأهلي المصري.

كما كان مع فريق الهلال خلال زيارته الشهيرة بملعب ويمبلي عام 1965، حيث عاصر جيل الهلال الذهبي الذي ضم أبرز نجوم الكرة الليبية أمثال الدولي علي الشعالية ومحجوب بوكر وديمس الصغير والكبير وإبراهيم المصري ومحمد الماقني وعبدالسلام الورفلي، وعمران العرفي والكليلي، وهو إلى جانب كونه لاعبا بارزا فهو أحد رجالات التربية والتعليم بمدينة بنغازي الذين قدموا له الكثير والكثير، حيث شغل منصب رئيس قسم الامتحانات لسنوات طويلة، رحم الله اللاعب السابق لفريق الهلال خليل المقصبي وعوض أسرته الرياضية عن رحيله خيرا.