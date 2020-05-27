وفاة الرياضي ومدرب الصقور فرج إبراهيم

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 27 مايو 2020, 04:40 مساء
مدرب فريق البراعم بنادي الصقور فرج إبراهيم بوالبيض. (إنترنت)

تلقت جماهير الرياضة الليبية، بشكل عام، ونادي الصقور بشكل خاص، بكل الأسى والحزن، خبر وفاة مدرب فريق البراعم، بنادي الصقور فرج إبراهيم بوالبيض، إثر حادث سير أليم، ثالث أيام العيد.

وتنعى «بوابة الوسط»، الفقيد الليبي، سائلين المولى عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله جميل الصبر والسلوان، وقد أرسلت العديد من الأندية برقيات التعازي إلى أسرة نادي الصقور في هذا المصاب الجلل.

وكان فرج إبراهيم بوالبيض أحد المدربين الواعدين، وقد تمكن من قيادة فريق براعم الصقور، لتحقيق نتائج مميزة، وبات مرشحا بقوة لحصد لقب بطولة الدوري، حال استئناف المسابقة.

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