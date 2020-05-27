الأندية الليبية تقيم حفل معايدة بعيد الفطر المبارك

الأندية الليبية تقيم حفل معايدة بعيد الفطر المبارك. (إنترنت)

أقامت عدد من الأندية حفل معايدة لجماهير النادي للاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث أقيمت أمس حفل معايدة بنادي الأهلي بنغازي بوسط مدينة الأهلي تحديدًا على شاطئ الشابي أمام المنارة.

وتجمعت جماهير الأهلي للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وكانت إدارة النادي قد صرفت مكافات مالية "عيدية" لرياضيي فريق أواسط كرة القدم بالنادي.

وأقامت رابطة نادي النصر مع اللجنة التسييرية حفل معايدة لجماهير النادي بمقر النادي الجديد بالرحبة وذلك ثالث أيام عيد الفطر المبارك، بحضور شخصيات نصراوية ونجوم الفن والرياضيين القدامى.

وفي نادي اليرموك بجنزور أقيم أمس في ثالث أيام العيد وتحت إشراف (رابطة قدامى نادي اليرموك لكورة القدم) وأعضاء (اللجنة التسييرية) بالنادي تجمع للفيف من نُخب ورجالات (نادي اليرموك) من رياضيين وإداريين ومشجعين من مختلف الأجيال.

وتخلل هذا الحفل عدة كلمات ألقاها بعض من نخب النادي من كل الأجيال من الجيل الأول حتى آخر جيل مازال موجودا إلى اليوم، وتبادل فيه كل الحضور المعايدات وسُردت فيه المواقف والذكريات الجميلة.