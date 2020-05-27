الاتحاد بطلا للشطرنج الخاطف عبر الإنترنت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 27 مايو 2020, 01:20 مساء
لعبة الشطرنج (أرشيفية : إنترنت)

توج فريق الشطرنج بنادي الاتحاد، والمتكون من اللاعبين مصعب غثور ورامي عمار وسراج بركه وعبدالرحمن التير وميلاد الفيتوري، ببطولة الشطرنج الخاطف عبر الإنترنت، التي نظمتها صفحة مسابقات ليبيا شطرنج، وشهدت مشاركة 50 لاعبًا من 10 أندية ليبية.

 وجاءت النتائج النهائية فردي وفرق على النحو التالي: 

بطولة الفردي توج بها لاعب الاتحاد مصعب غثور، وجاء ثانيا زميله بالفريق رامي عمار، وثالثا اللاعب موسي بوعنزة، من نادي الطفل، ورابعا عبدالله اللبار من نادي النصر.

وتوج نادي الاتحاد ببطولة الفرق برصيد 67 نقطة، وجاء ثانيًا الأهلي طرابلس 56 نقطة، وثالثًا الهلال 51، ورابعا نادي الطفل 41، وخامسا المرج 40، وسادسا النصر 40، وسابعا النجم الساحلي 38، وثامنا السواحل 25، وتاسعا رفيق 17، وعاشرا الأجدابي 6 نقاط.

يذكر أن البطوله كانت بنظام بليتز 3 + 2 ولمدة ساعة، وشهدت 165 جولة.

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