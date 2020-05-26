جرانة: سأدعو قريبا إلى تشكيل رابطة اللاعبين الدوليين

لاعب المنتخب الليبي السابق عبدالرازق جرانة (أرشيفية : الإنترنت)

قال لاعب المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم السابق، عبدالرازق جرانة، إن اتحاد الكرة يريد شخصيات قلبها على كرة القدم ولها رؤية طويلة المدى وليس همها السفر والمكاسب.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية لقناة «ليبيا روحها الوطن» أنه بصدد الدعوة إلى تشكيل رابطة اللاعبين الدوليين الذين يجب أن يكون ثلاثة منهم في التشكلية القادمة لمجلس إدارة اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة بداية من العام المقبل، مؤكدا «أن إحدى مشاكل كرة القدم لدينا غياب إدارة قوية وفاعلة».

وأكمل أنه متفرغ حاليا للعمل التطوعي مع جمعية الوفاء الرياضية لقدامى الرياضيين لتقديم أعمال خيرية.