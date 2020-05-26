العربي: جمعية الوفاء الرياضية قامت بدورها الإنساني

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 26 مايو 2020, 06:08 مساء
الفريق الخيري لجمعية الوفاء الرياضية لقدامى الرياضيين (فيسبوك)

عبرت عدة شخصيات رياضية عن امتنانها للدور المهم الذي قامت به جمعية الوفاء الرياضية لقدامى الرياضيين خلال شهر رمضان، في تقديم يد العون والمساعدة لعديد الشخصيات الرياضية في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

ووجدت مبادرات الجمعية صدى مميزا، حيث قامت بتوزيع أكثر من ألف سلة غذائية في الوسط الرياضي وخارجه، وقامت بتقديم مساعدات مالية لشخصيات عديدة في الرياضة دون أن تفصح عن أسمائها احتراما لعطائهم من باب التكافل والتعاضد الاجتماعي، في ظل ظروف «كورونا» والنزوح بسبب الحرب القائمة في البلاد، حيث نزحت عديد الشخصيات الرياضية من بيوتهم شأنهم شأن الآلاف من النازحين.
 
وقال صلاح  العربي، رئيس الجمعية في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء: «إن الهدف من هذه الخطوات هو ترسيخ قيم المحبة والتعاون والتأكيد على مبادئ الوفاء، ويشهد الله أنها من باب الحرص على هذه القيم».

وأوضح العربي أنه لا يرى ضرورة لإبرازها في الإعلام، لأنها من قيم الدين الحنيف الذي يدعو للتكافل ومسح الحزن والدموع عن كل محتاج وفقير وعابر سبيل ومن تقطعت بهم السبل، وأن المجتمع يجب أن يكون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا.

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