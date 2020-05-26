نقاط متعددة في اجتماع فني تسييرية التايكواندو

بطولة السرايا الأخيرة في التايكوندو (أرشيفية : الإنترنت)

تعقد اللجنة الفنية بتسييرية التايكواندو اليوم الثلاثاء اجتماعا عبر الإنترنت وبحسب صفحة اللجنة التسييرية على «فيسبوك» فإن الاجتماع تضمن العديد من النقاط التي تهم مصلحة رياضة التايكواندو في ليبيا.

من بين النقاط عرض تقرير بطولة «بومزا ليبيا» التى أقيمت عبر الإنترنت والتجهيز لإقامة حفل توزيع الجوائز على الفائزين من كافة الدول المشاركة بالإضافة إلى مناقشة جملة من المقترحات التى تهم رياضة التايكواندو الليبي.

يذكر أن تسييرية التايكواندو الليبي نظمت خلال شهر رمضان بطولة ناجحة «البومزا» عبر الإنترنت وشهدت مشاركة 102 لاعب من 9 دول عربية.