أتلتيكو مدريد يصدر بيانا لإيضاح إصابة مهاجمه الشاب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 مايو 2020, 12:15 مساء
البرتغالي جواو فيليكس (أرشيفية : الإنترنت)

أصدر نادي «أتلتيكو مدريد» الإسباني، عبر موقعه الرسمي بيانًا أكد فيه إصابة مهاجمه البرتغالي جواو فيليكس بالتواء في الرباط الجانبي لركبته اليسرى، ولم يكشف النادي في بيانه فترة غياب اللاعب، ولكن الدلائل الأولية تشير إلى أنها ليست إصابة خطيرة، وأنه سيغيب لأسابيع قليلة فقط، ولن يتمكن المهاجم البرتغالي الشاب من المشاركة في مباراة «أتلتيك بلباو» المقبلة، التي ستكون الأولى لكلا الفريقين بعد استئناف النشاط المتوقف منذ منتصف شهر مارس الماضي بسبب فيروس «كورونا»، للإيقاف، ولكن سيبذل اللاعب قصارى جهده للحاق بالمباراة الثانية التي ستجمع «أتلتيكو مدريد بـ«أوساسون».

يذكر أن قائمة «أتلتيكو مدريد» ستكون مكتملة بحلول استئناف المنافسة، باستثناء جواو الموقوف عن المشاركة في أولى مباريات فريقه، بينما خضع شيمي فيرساليكو لفحص مفصلي لنزع المواد الجراحية من العميلة التي أجراها منذ قرابة خمسة أشهر في ركبته اليسرى، مما يشير إلى جاهزيته للمشاركة في أولى مباريات فريقه.

وفي ظل غياب المهاجم البرتغالي الشاب، فسيكون لدى المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني ثلاث ورقات سيعتمد عليها في الخط الهجومي، هي ألفار موراتا، أنخيل كوريا ودييجو سيميوني.

النشاط الكروي متوقف منذ منتصف شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس «كورونا» وتسببه في وفاة عشرات الآلاف وإصابة مئات الآلاف في إسبانيا، وأعلنت الحكومة الإسبانية منذ أيام قليلة إمكانية استئناف منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني بداية من الثامن من شهر يونيو المقبل، ومن المتوقع أن يشهد الثاني عشر من يونيو عودة مباريات الدوري الإسباني، الذي يتصدر جدوله «برشلونة» برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن الوصيف «ريال مدريد».

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