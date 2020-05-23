الاتحاد العربي للكاراتيه يجتمع عبر الإنترنت

جمال الرعيض (أرشيفية : الإنترنت)

عقد الخميس الماضي الاجتماع الأول للموسم الرياضي 2020 عن بعد عبر الإنترنت لمجلس إدارة الاتحاد العربي للكاراتيه، بحضور السيد نائب رئيس الاتحاد الدولي اللواء ناصر الرزوقي، ورئيس اتحاد البحر الأبيض المتوسط بشير الشريف، ورئيس الاتحاد العربي دكتور إبراهيم القناص، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة أجندة وبرامج الاتحاد العربي للموسم الرياضي 2020 المتضمن دورة مدربين للكاتا ودورة مدربين للكومتيه، ودورة حكام كاتا ودورة حكام كومتيه، ودورة المرأة ودورة الإدارة الرياضية، ودورة للطب الرياضي، والعمل على إصدار جريدة إلكترونية للاتحاد ودورة للإعداد البدني.