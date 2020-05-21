عادل الأحمر.. المصدر الصحي لنجوم الكرة الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الخميس 21 مايو 2020, 06:46 مساء
المشجع الرياضي عادل الأحمر. (إنترنت)

طمئن عادل الأحمر، المشجع الرياضي، والمدير الإداري بأحد مستشفيات طرابلس، الذي أصبح معروفًا في الوسط الرياضي، بأنه يشكل مصدرا للتعرف على الحالة الصحية لعديد من نجوم الكرة الليبية، حيث يعرف بصديق الرياضيين القدامى، والذي يولي وقتا كبيرا للاهتمام بهم أثناء تدهور حالتهم الصحية.

ويعرف الوسط الرياضي عادل الأحمر بسعيه لخدمة كل الرياضيين، حيث طمأن في منشور له من يومين جماهير الكرة الليبية على حالة المهدي الخريف لاعب الظهرة والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق، الذي هو طريح الفراش حاليًا. 

وقبلها بعدة أيام نشر صورا لإبراهيم المعداني لاعب الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني السابق وأحد نجوم الكرة الليبية في الثمانينات.

كما أنه بات مصدرا لمعرفة الحالة الصحية لنجوم الرياضة في ظل حالة الإهمال التي يعانيها بعضهم، وذلك لكونه أحد العناصر الإدارية بقطاع الصحة وبات صاحب خبرة طبية ولعلاقته الوطيدة، والكبيرة بالوسط الرياضي.

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