العرادي بطل لكرة القدم الاستعراضية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 20 مايو 2020, 10:44 مساء
اللاعب سالم العرادي بطلًا لبطولة كرة القدم الاستعراضية الرمضانية. (أرشيفية : إنترنت)

توج اللاعب سالم العرادي بطلًا لبطولة كرة القدم الاستعراضية الرمضانية التي تواصلت لأسبوعين، وجاء تفوق العرادي بعد تجاوز اللاعب محمد الشغيوي في الدور نصف النهائي، وحل الشغيوي ثانيًا.

فيما جاء اللاعب بدر الدين التومي ثالثًا وتحصل اللاعب فرج رحيل على المركز الرابع.

وكانت بطولة كرة القدم الاستعراضية الرمضانية انطلقت بمشاركة 23 لاعبًا من مختلف مناطق ليبيا عبر صفحة اللجنة الأولمبية على «فيسبوك».

وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أن الهدف من إقامة البطولة كان تحفيزًا وتشجيعًا للالتزام بالحجر المنزلي وأيضًا تفعيلاً لهذه اللعبة وإيجاد نشاط رياضي رمضاني في لعبة ممتعة لها جماهيرها وعشاقها.

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